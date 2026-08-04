На Сейшелах развернули масштабную поисковую операцию после пропажи россиян
На Сейшелах завершилась рекордная по продолжительности поисковая операция. Двух пропавших российских туристов нашли живыми, говорится в пресс-релизе местной полиции.
Туристы отклонились от основного маршрута и в итоге оказались в труднодоступном месте среди скал. Когда спасатели добрались до россиян, вывести их сразу не получилось из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости. В результате спасательная группа была вынуждена остаться с туристами на ночь в лесу и продолжить эвакуацию только с наступлением утра.
В итоге путешественников доставили в безопасный район и вывезли на лодке. Медицинская помощь туристам не понадобилась. Вся операция по спасению длилась 14 часов.
Ранее в Москве обнаружили тело утопленника. Мужчина зашёл в воду с привязанной гирей и пошёл ко дну.
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