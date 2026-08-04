На Сейшелах развернули масштабную поисковую операцию после пропажи россиян

04 августа 2026, 23:42

Двух потерявшихся на Сейшелах россиян обнаружили живыми

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На Сейшелах завершилась рекордная по продолжительности поисковая операция. Двух пропавших российских туристов нашли живыми, говорится в пресс-релизе местной полиции.