Полиция выясняет причины массовой аварии на трассе в Подмосковье
В Дмитровском муниципальном округе расследуют обстоятельства массовой аварии с участием пяти транспортных средств. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Подмосковная полиция».
ДТП случилось 4 августа на 24‑м километре трассы А‑104 Москва — Дмитров — Дубна. По предварительным данным, все столкнувшиеся автомобили двигались в одном направлении. При этом никто из участников происшествия за медицинской помощью не обращался.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают детали случившегося. По итогам разбирательства будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством.
Ещё одна массовая авария недавно произошла на МКАД. В результате столкновения минимум три человека пострадали.
Читайте также: