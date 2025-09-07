В Хабаровсе мужчина подкараулил свою бывшую с кулаками у гаражей и сломал ей ногу
В Хабаровске мужчина напал на свою бывшую возлюбленную и жестоко избил ее. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, прикладывая видео происшествия.
Уточняется, что женщина пыталась выгнать 42-летнего ухажера, потому что они не сошлись характерами. Она выставила его из дома с сумкой, а мужчина решил применить физическую силу. К счастью, вмешался сосед и остановил попытку избиения.
Пострадавшая сразу обратилась в полицию, написав заявление, однако бывшего партнера это не остановило. Мужчина разыскал «любимую» возле гаражей, ударил ее в глаз и сломал ногу. В настоящее время женщина находится в медицинском учреждении с полученными травмами.
Родственники потерпевшей пожаловались на отсутствие реакции участкового при первоначальном обращении. Сейчас полиция проводит активную проверку по факту случившегося.
