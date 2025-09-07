Следствие по делу Лерчек о незаконном выводе 250 миллионов рублей из РФ завершилось

07 сентября 2025, 06:19

Фото: iStock/Zolnierek

Завершено следствие по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей с участием известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Об этом пишет РИА Новости.





Следственные действия были официально завершены 29 августа. Уголовное дело квалифицировано по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (ответственность за незаконные валютные операции в особо крупном размере).



