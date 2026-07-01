В Калуге люди в жару застряли на колесе обозрения из-за отключения электричества
В Калуге из-за отключения электроэнергии остановилось колесо обозрения. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Электричество отключилось в целом районе возле «Калуга-Парка». Инцидент произошёл в разгар дня, когда термометры показывали +30 градусов, а солнце палило без перерыва.
Десятки посетителей аттракциона оказались в замкнутых кабинках на высоте. Внутри не работала вентиляция, и воздух быстро нагрелся. Сейчас сотрудники парка спускают людей на землю — эвакуация идёт постепенно, по мере возможности.
Причины отключения электричества выясняют энергетики. Парк временно приостановил работу всех других аттракционов до полного восстановления подачи энергии.