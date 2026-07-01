В Волгограде мигрант приставал к школьнику на глазах у родителей

01 июля 2026, 18:28

В Волгограде дело о домогательствах иностранца к ребёнку во дворе передано в суд

Фото: Istock/BrianAJackson

Волгоградские следователи передали в суд уголовное дело против мужчины, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Подробности приводит региональное управление СКР.