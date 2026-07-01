В Волгограде мигрант приставал к школьнику на глазах у родителей
Волгоградские следователи передали в суд уголовное дело против мужчины, которого обвиняют в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Подробности приводит региональное управление СКР.
Инцидент произошёл во дворе жилого дома, где мальчик находился вместе с родителями. По информации следствия, к ребёнку, возраст которого не раскрывается, на площадке подбежал посторонний мужчина.
Воспользовавшись моментом, он совершил в отношении несовершеннолетнего противоправные действия, нарушающие половую неприкосновенность. Отец ребёнка заметил происходящее и попытался скрутить злоумышленника, однако тому удалось скрыться.
Позже правоохранители установили и задержали подозреваемого. Выяснилось, что фигурант прибыл в Волгоград из другого государства в летний период прошлого года. Следственные органы завершили расследование и направили материалы дела в суд для дальнейшего разбирательства.
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