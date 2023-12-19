В Москве руководитель проектов банка упал в туалете и умер

Фото: istockphoto/AndreyPopov
В Москве выясняют подробности смерти руководителя проектов одного из банков.
РЕН ТВ пишет, что 44-летнего мужчину с пробитым затылком обнаружили в туалете в офисном здании утром в понедельник, 18 декабря.
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью. 7-летняя девушка пропала 16 декабря после ссоры с матерью.
РЕН ТВ сообщает, что последний раз девушка связывалась с матерью утром в день пропажи. Она тогда попросила женщину перевести ей деньги за оплату услуг такси. Тело девушки обнаружили в ночь с 18 на 19 декабря на берегу озера Рябиновское недалеко от деревни Мишуково в Ногинском районе.
Читайте также:
Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье
В Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью
В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега
«По предварительным данным, мужчина упал, получив тяжелую травму головы»,-сообщает источник.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью. 7-летняя девушка пропала 16 декабря после ссоры с матерью.
РЕН ТВ сообщает, что последний раз девушка связывалась с матерью утром в день пропажи. Она тогда попросила женщину перевести ей деньги за оплату услуг такси. Тело девушки обнаружили в ночь с 18 на 19 декабря на берегу озера Рябиновское недалеко от деревни Мишуково в Ногинском районе.
Читайте также:
Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье
В Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью
В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега
Мария Фирсова