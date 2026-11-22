В Хабаровске при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека и восемь питомцев
В Хабаровске при пожаре в квартире погибли два человека и восемь питомцев. Об этом сообщили утром 22 ноября в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.
Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Шелеста. Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже и охватило мебель и вещи на площади семь квадратных метров. К месту оперативно прибыли одиннадцать пожарных и три единицы техники, которым понадобился примерно час для полной ликвидации огня. Отмечается, что до приезда специалистов из подъезда самостоятельно вышли 15 жильцов.
В момент происшествия внутри горящей квартиры находились три человека. Спасатели вывели 54-летнюю женщину, её госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. Двух мужчин 79 и 54 лет спасти не удалось. Также в задымлённом помещении погибли восемь кошек — из огромного количества домашних питомцев уцелели только кот и собака.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, очаг возгорания находился рядом с кроватью у окна, где не было электроприборов и розеток. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
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