22 ноября 2026, 06:43

Фото: канал в MAX «МЧС Хабаровского края»/@id2721120700_gos

В Хабаровске при пожаре в квартире погибли два человека и восемь питомцев. Об этом сообщили утром 22 ноября в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.