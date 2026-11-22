Появились новые сведения о похитителе мальчика в Свердловской области
В Свердловской области мужчина, похитивший ребёнка, обманом завёл его в заброшенное строение. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Вечером 21 ноября стало известно, что маленького мальчика удерживают в доме в свердловском селе Большие Брусяны. При штурме здания силовики ликвидировали злоумышленника, который не позволял несовершеннолетнему покинуть помещение. Ребёнка удалось спасти, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Согласно уточнённой информации, фигурант, совершивший похищение, отбывал наказание в виде принудительных работ. После работы 13 ноября он не вернулся в исправительный центр при ИК-12, и его объявили в розыск. Находясь на свободе, мужчина обманом заманил мальчика в заброшенное помещение. К счастью, несовершеннолетний не получил каких-либо травм в результате инцидента.
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