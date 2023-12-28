В Уфе полиция разберётся в конфликте школьников, избивших 13-летнего подростка

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В Уфе полиция после заявления женщины об избиении её сына в школе разбирается в конфликте между учениками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.
Уточняется, что в отделе полиции №10 УМВД РФ по Уфе 25 декабря было зарегистрировано заявление от матери 13-летнего подростка о том, что в отношении её сына совершены противоправные действия.
По информации интернет-издания «Пруфы», ученики школы, расположенной на улице Николая Дмитриева, надели пакет на голову сверстника в раздевалке, наносили ему побои и заставляли целовать грязную обувь.
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«В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, опрашивают участников конфликта и педагогический состав учебного учреждения. По предварительным данным, причиной конфликта могли послужить неприязненные отношения между сверстниками. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — проинформировали в МВД.
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Диана Аванесян