В Санкт-Петербурге таксист-мигрант забрал у инвалида телефон

Концерт всемирно известной поп-звезды Леди Гаги в Рио мог закончиться трагедией. Всего за несколько часов до начала выступления бразильская полиция арестовала двух подозреваемых, включая взрослого мужчину и подростка, которые готовили теракт. Об этом пишет Telegram-канал «‎Только никому».