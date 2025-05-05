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В Санкт-Петербурге таксист-мигрант забрал у инвалида телефон

В Санкт-Петербурге задержан таксист-мигрант, который отобрал у инвалида телефон
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге таксист отобрал телефон у пассажира с инвалидностью. Мигрант таким способом решил вопрос с отсутствием у себя разменных купюр для сдачи.
Инцидент произошел 4 мая, сообщает портал 78.ru. По данным источника, пассажир такси по окончании поездки протянул купюру таксисту. У последнего не оказалось сдачи. Клиент решил покинуть салон автомобиля, не оплатив. В ответ на это таксист отобрал у мужчины телефон. Пострадавший является инвалидом — у него ампутирована нога.

Прохожие заступились за инвалида и вернули ему телефон обратно. Водитель такси решил разобраться в ситуации с помощью своих знакомых, которых вызвал по телефону. В результате у инвалида вновь был отобран смартфон. Мигрант со своими помощниками скрылся с места инцидента. Позже таксиста задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В подмосковье трое пенсионеров задохнулись угарным газом
Трое пенсионеров задохнулись угарным газом, пытаясь согреться
05 мая 2025, 10:57

Фото: iStock/ Artem_Furman

Трое пенсионеров задохнулись угарным газом. Инцидент произошел в Подмосковье.
Супруги 63 и 67 лет и 96-летняя женщина на кухне пытались согреться во время отключения света. Они зажгли огонь и забыли открыть заслонку дымохода. Тела были обнаружены на кухне дома в Хотьково, сообщает Mash.

Тела обнаружили местные жители. Сообщается, что все трое умерли за столом. Родственники, скорее всего, собирались поесть. На столе была картошка, грибы и килька. Следователи не исключают версию отравления продуктами питания.

В конце апреля супружеская пара и двое их детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске. Малолетним было 3 года и 4 месяца соответственно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Вывел свою семью и кого мог»: страшные кадры с места взрыва в Москве. Причины пожара в многоквартирном доме, жертвы
05 мая 2025, 10:45

Сгогревшая квартира на юго-западе Москвы (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Вечером четвертого мая произошел пожар в доме на юго-западе Москвы. Предварительная причина — взрыв газа. Подробнее в материале «Радио 1».

Взрыв приняли за грозу

Новости о взрыве начали поступать около 21:00. Очевидцы рассказывают, что его сила снесла целую стену квартиры. После стало известно, что в доме рушатся перекрытия. Эвакуация всего дома началась оперативно. К этому моменту огонь перекинулся на восьмой этаж и охватил вторую сторону. Местный житель рассказал, что увидел огонь только в одной квартире. По его словам, взрыв выбил шахту лифта и сдвинул плиту дома.

«Живу на седьмом этаже, в соседнем подъезде. Услышал хлопок, увидел, что выбиты окна. Побежал по соседям, рассказал, что лучше выходить. Вывел свою семью, вывел, кого мог. Вызвал спасателей, пожарных. Все уже работают на месте».
Люди из соседних домов делились тем, что до этих событий слышали громкий хлопок, из-за чего включилась сигнализация у многих машин. 4 мая сначала никто не озаботился громким звуком, потому что его приняли за грозу.

«У меня окно было открыто, я чувствовал запах горелой резины, а потом начало вонять порохом. Окна выбиты были. Там не стеклопакеты выбиты, там просто окна даже нет», — описал очевидец разрушения.

Видео с места пожара на улице Генерала Тюленева в Москве

Пострадавшие и погибшие при взрыве и пожаре

В сводках сообщалось о двух погибших. Местная жительница рассказала, что из квартиры, которая взорвалась, спасли только маленькую девочку. Кроме нее никто не выжил. Квартиру заблокировало дверью, ребенка вывели соседи с нижних этажей. Мужчина, который также пострадал в пожаре, пытался спасти хозяйку квартиры, однако не смог, так как ему придавило ногу.

Точное количество пострадавших не уточняется. Известно, что за медицинской помощью обращалось 18 человек. Один мужчина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Ликвидация пожара

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия быстро. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. Спецслужбы использовали вышку, чтобы потушить огонь на восьмом и девятом этажах дома. В тушении пожара участвовали более 60 человек и 20 единиц техники. Огонь потушили около 23:00. В МЧС рассказали, что взрыв привел к обрушению крыши и перекрытий. Жителей дома перевели в пункты временного размещения в ближайшем административном здании. Там работают психологи, волонтеры и полиция.

В январе 2024 года в том же подъезде на улице Генерала Тюленева произошел взрыв газа на шестом этаже. Квартира полностью выгорела. Никто не пострадал. Очевидцы сообщали, что газовое оборудование в доме регулярно проверяли специалисты. По факту взрыва завели уголовное дело. Под контроль расследование происшествия взяла Черемушкинская межрайонная прокуратура.

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В Хабаровске сбежавший от хозяина конь стал причиной ДТП
В Хабаровске конь выбежал на дорогу и чуть не попал под колёса иномарки
05 мая 2025, 10:43

Фото: iStock/Chepko

В Хабаровске конь орловской рысистой породы сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП.
По данным регионального управления полиции, в дежурную часть поступили сообщения от граждан о том, что на проезжей части находится лошадь без всадника, а на перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного животное чуть не попало под колёса иномарки, повредив её. В соцсетях распространилось видео, на котором лошадь выбегает на дорогу и в неё врезается легковой автомобиль.

Владельцем животного оказался 50-летний уроженец Приморского края, он проживает в частном доме. По словам мужчины, конь по кличке Заклинатель сам ушёл со двора.

Теперь за владельцем числится административное правонарушение (статья о нарушении правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения), он обязан заплатить штраф в размере 800 рублей.

Лошадь поймали и вернули мужчине.

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Росавиация: В аэропорту Надыма в ЯНАО введён план «Ковёр»
05 мая 2025, 09:13

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В аэропорту Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе введён в действие план «Ковёр». Это означает временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко. В своём телеграм-канале он уточнил, что ограничения действуют с 08:00 по московскому времени. Воздушная гавань Надыма временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Спикер Росавиации подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, сотрудники наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров. Эта задача является приоритетной.

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#аэропорт
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Концерт всемирно известной поп-звезды Леди Гаги в Рио мог закончиться трагедией
Теракт на концерте Леди Гаги в Рио предотвращен
05 мая 2025, 08:51

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Концерт всемирно известной поп-звезды Леди Гаги в Рио мог закончиться трагедией. Всего за несколько часов до начала выступления бразильская полиция арестовала двух подозреваемых, включая взрослого мужчину и подростка, которые готовили теракт. Об этом пишет Telegram-канал «‎Только никому».
По информации правоохранительных органов, задержанные состояли в преступной группировке и планировали пронести на концерт самодельные взрывные устройства и «коктейли Молотова», намереваясь устроить кровавое «шоу» среди зрителей. К счастью, благодаря слаженной работе полиции, преступление удалось предотвратить.

Интересно, что сама Леди Гага узнала о готовящейся атаке только сегодня из новостей. Несмотря на угрозу, концерт прошел успешно, и фанаты смогли насладиться выступлением своей любимой артистки. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить все детали происшествия и предотвратить подобные инциденты в будущем.

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#расследование
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