В Санкт-Петербурге таксист-мигрант забрал у инвалида телефон

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В Санкт-Петербурге таксист отобрал телефон у пассажира с инвалидностью. Мигрант таким способом решил вопрос с отсутствием у себя разменных купюр для сдачи.
Инцидент произошел 4 мая, сообщает портал 78.ru. По данным источника, пассажир такси по окончании поездки протянул купюру таксисту. У последнего не оказалось сдачи. Клиент решил покинуть салон автомобиля, не оплатив. В ответ на это таксист отобрал у мужчины телефон. Пострадавший является инвалидом — у него ампутирована нога.
Прохожие заступились за инвалида и вернули ему телефон обратно. Водитель такси решил разобраться в ситуации с помощью своих знакомых, которых вызвал по телефону. В результате у инвалида вновь был отобран смартфон. Мигрант со своими помощниками скрылся с места инцидента. Позже таксиста задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Прохожие заступились за инвалида и вернули ему телефон обратно. Водитель такси решил разобраться в ситуации с помощью своих знакомых, которых вызвал по телефону. В результате у инвалида вновь был отобран смартфон. Мигрант со своими помощниками скрылся с места инцидента. Позже таксиста задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Манцаев Рамиль