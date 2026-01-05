Таможенники пресекли попытку ввоза кокаина из Латинской Америки на 600 млн рублей
Российские таможенники задержали партию кокаина, прибывшую из Латинской Америки. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Общая стоимость наркотиков на чёрном рынке достигает 600 миллионов рублей. Сотрудники ФТС России и Балтийской таможни обнаружили запрещённое вещество в полостях морского контейнера.
Груз прибыл в страну на борту торгового судна. При досмотре специалисты использовали сканеры и служебных собак. Внутри обшивки контейнера они нашли 40 брикетов с белым порошком и кристаллами.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее российские таможенники пресекли канал ввоза 135 килограммов гашиша в РФ.
