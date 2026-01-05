В Петербурге бывшая жена погибла от ножа в ночной ссоре

05 января 2026, 13:02

СК возбудил дело об убийстве после гибели женщины в Петербурге

Фото: Istock/Makhbubakhon Ismatova

В Санкт-Петербурге следователи отдела по Фрунзенскому району ГСУ СКР возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.