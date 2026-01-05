В Петербурге бывшая жена погибла от ножа в ночной ссоре
В Санкт-Петербурге следователи отдела по Фрунзенскому району ГСУ СКР возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации следствия, в ночь с 3 на 4 января местный житель в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире на Будапештской улице. В ходе внезапного конфликта он нанёс множественные удары ножом своей бывшей жене. Женщина скончалась на месте.
Следователи уже предъявили подозреваемому обвинение. Сейчас они решают вопрос о мере пресечения. Сотрудники следствия осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и продолжают работать, чтобы установить все обстоятельства дела.
Ранее в Москве СК провёл обыски в клинике, где пациентка пережила клиническую смерть и погибла.
