В Хабаровске трое извергов до смерти изнасиловали* своего знакомого бутылкой

22 октября 2026, 07:04

В Хабаровске трое мужчин зверски надругались* над знакомым после ссоры из-за денег

Фото: iStock/hyejin kang

В Хабаровске трое извергов до смерти изнасиловали* своего знакомого с помощью постороннего предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.