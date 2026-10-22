В Хабаровске трое извергов до смерти изнасиловали* своего знакомого бутылкой
В Хабаровске трое извергов до смерти изнасиловали* своего знакомого с помощью постороннего предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Уточняется, что конфликт произошёл из-за денег, которые погибший занял у своих мучителей. Во время ссоры нападавшие сильно избили должника, а затем надругались* над ним, используя бутылку.
Мужчина скончался от тяжёлых травм внутренних органов и массивной кровопотери. По информации канала «Суды Хабаровского края» на платформе MAX, насильники пытались скрыть следы преступления: они погрузили тело погибшего в автомобиль, увезли в другое место и бросили на обочине трассы.
Двое фигурантов к моменту, когда следствие вышло на них, уже отбывали наказание по другим делам. Третий скрывался в Казахстане — его нашли и доставили в Хабаровск. Садист пытался переложить вину на приятелей, но суд признал его виновным и назначил одиннадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Читайте также: