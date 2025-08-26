Жителя Мурома отправили в колонию за фото машин с символикой СВО
В Муроме местного жителя приговорили к пяти годам колонии за сделанные фотографии машин с символикой СВО, которые он отправлял в украинские чаты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
Подсудимым оказался мужчина 1982 года рождения. Его обвинили в сотрудничестве с представителями иностранного государства в целях оказания ему содействия в антироссийской деятельности при отсутствии признаков госизмены. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ.
Мужчине запретили администрировать сайты на протяжении двух лет и отправили в колонию общего режима на пять лет. Как стало известно РИА Новости, срок в тюрьме подсудимый получил с учетом предыдущего наказания. Как оказалось, еще в прошлом году мужчину поймали на хранении растений, содержащих наркотические вещества. К тому же он публиковал в интернете посты с призывами к насилию в отношении к правоохранителям и сотрудников госорганизаций.
Читайте также: