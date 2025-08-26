Жителя Мурома отправили в колонию за фото машин с символикой СВО

26 августа 2025, 11:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Муроме местного жителя приговорили к пяти годам колонии за сделанные фотографии машин с символикой СВО, которые он отправлял в украинские чаты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.