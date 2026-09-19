В Хабаровском крае девочка обвинила экс-сожителя матери в развратных действиях
В Хабаровском крае девочка заявила, что бывший сожитель её матери совершал развратные действия. Подробности приводит РЕН ТВ.
Сообщается, что мужчина жил с женщиной в посёлке Октябрьский с 2021 года. В 2024 году на Новый год он сильно избил её, после чего пара рассталась.
Недавно дочь потерпевшей от первого брака рассказала, что «дядя Вася с ней делал всякое противоестественное», пока жил с ними. Сам мужчина накануне приехал в дом к семье бывшей сожительницы выяснять отношения.
Он вёл себя агрессивно, и женщина вызвала полицию. После этого он сбежал, бросив машину. Гражданина уже ищут. В настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию о развратных действиях и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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