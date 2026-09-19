В Петербурге треш-стримеры убили кролика в прямом эфире ради донатов
В Санкт-Петербурге треш-стримеры убили кролика в прямом эфире ради донатов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Эфир организовали 41-летний Егор С. и 25-летний Артём И. Егор принёс животное в дом специально для издевательств на стриме.
По его словам, кролику сломали лапы и позвоночник, а затем закопали. Кадры разлетелись по сети. Россияне требуют проверить создателей треш-контента и возбудить против них уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Отмечается, что это не первый подобный случай. Ранее в эфирах стримеров появлялся щенок, которого швыряли перед камерой. Судьба собаки неизвестна. Помимо этого, Артём издевался над больными людьми и занимался пропагандой ЛГБТ*.
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