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В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом

В Хабаровском крае фура столкнулась с грузовым поездом, пострадал водитель
08 мая 2024, 04:19
Фото: istock / Diyana Georgieva

Фото: istock / Diyana Georgieva

Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае. В результате столкновения пострадал водители, повреждены железнодорожные пути и локомотив. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Сегодня около 01.00 по местному времени при пересечении железнодорожного переезда в районе станции Новый Мир (Комсомольский район) произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем», — сообщает ведомство.
По предварительной информации, водитель грузовика остановился на автомобиле в границах ж/д пути, возможно, из-за неисправности транспортного средства.



Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было малым и столкновения не удалось избежать. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следователи и оперативники.

Движение по участку пути уже восстановлено.

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МВД объявило в розыск экс-депутата Украины
МВД объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Мирошниченко
08 мая 2024, 02:53

Фото: istock / ???? ??????

МВД России объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Соответствующая запись появилась в базе министерства.
«Разыскивается по статье УК», — указано в базе.
По какой конкретно статье ведется розыск, не уточняется.

В 2012-2014 годах Мирошниченко был депутатом Верховной рады Украины VII созыва, с 2015 по 2020 год являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии «Свобода». Разыскиваемый известен своими радикальными заявлениями.

В декабре 2019 года в сеть попали кадры драки между депутатом от партии «Слуга народа» Андреем Богданцом и националистами из объединения «Свобода» в здании Верховной рады. В конфликте участвовали экс-депутаты Мирошниченко и Эдуард Леонов.

Ранее сообщалось, что уехавших из России экс-замминистра и журналиста повторно объявили в розыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ук
#депутаты
#кадры
#запись
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«Бандиты-ловеласы» через постель получали секретные данные у сотрудниц полиции
В Швеции преступники расплачивались с подкупленными женщинами-полицейскими сексом
08 мая 2024, 01:07

Фото: istock / bildfokus

В Швеции разгорелся крупный скандал вокруг десятков женщин-полицейских, состоявших в сексуальных отношениях с участниками банд и передававшим им служебные сведенья. Об этом сообщает The European Conservative.
В романах с преступниками и передаче секретной информации уличили 30 сотрудниц, служивших в правоохранительных органах государства. По данным следствия, члены банд «заводили сексуальные отношения со стратегически выбранными сотрудницами» ради получения нужной информации.

Полицейские передавали своим любовникам данные об их конкурентах, вследствие чего произошёл ряд крупных стычек между бандитами, от которых погибли четыре человека.

Помимо этого, сотрудницы передавали бойфрендам-преступникам данные о предстоящих рейдах, что позволяло бандитам избежать поимки.

Расследование выявило 514 утечек данных с 2018 года. В итоге как минимум 30 женщин уволены. Руководитель шведской полиции Петра Лунд назвала поведение сотрудниц «совершенно неприемлемым». Она также добавила, что правоохранители и суды были наивными, не предусмотрев подобный ход со стороны преступников.

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#полиция
#полицейские
#отношения
#расследование
#швеция
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При ударе по Луганску, предварительно, пострадали сотрудники нефтебазы
Пасечник: при ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске пострадали пять сотрудников
08 мая 2024, 00:52

Фото: istock / Distortion Media

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате удара украинских войск по Луганску, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы, повреждены линии электропередачи и горит газопровод.
«Поражение на всех фронтах Украина компенсирует обстрелами гражданских объектов... По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы», — написал Пасечник в Телеграм-канале.
Он добавил, что к месту происшествия выехали четыре бригады скорой помощи. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС. Как утверждает Пасечник, из-за сильного огня оказание медицинской помощи затруднено.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

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#газопровод
#мчс
#украина
#происшествия
#лнр
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В Пентагоне заявили о расследовании поездки задержанного в России военного
Пентагон: США изучают детали поездки в Россию военного, задержанного за кражу
07 мая 2024, 23:56

Фото: istock / dangutsu

Армия США расследует подробности поездки задержанного на территории Российской Федерации военнослужащего Гордона Блэка. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, передает РИА Новости.
«Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки», — сообщила Сингх.
Уточняется, что военный прибыл во Владивосток из Китая, ранее он находился в Южной Корее. Сингх отметила, американским военнослужащим запрещено совершать несогласованные поездки в Россию.

Представитель ведомства добавила, что по результатам проверки будут определены последствия для Блэка.

Как сообщало издание Associated Press, 34-летний американец служил в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавасос в Техасе. По данным телеканала NBC News, Блэк приехал в Россию, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения.

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#сша
#проверки
#армия
#поездки
#отношения
#расследование
#новости
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В Луганске прогремело несколько взрывов, начался пожар
07 мая 2024, 23:34

Фото: istock / Leonid Ikan

Серия взрывов произошла в Луганске вечером 7 мая, в городе начался пожар. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы региона.
«В Луганске прогремело несколько взрывов, в городе начался пожар. Место возгорания еще устанавливается», — сообщил собеседник издания.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#сво
#всу
#рф
#взрыв
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Суд арестовал бывшего директора центра анализа при Росприроднадзоре
Бывшего главу ФГБУ «ФЦАО» арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
07 мая 2024, 22:58

Фото: istock / AmnajKhetsamtip

Преображенский суд Москвы арестовал экс-директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Об этом информирует ТАСС.
Новикову вменяют злоупотребление полномочиями. Мужчина принимал участие в выполнении государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Помимо него, по этому делу арестовали еще двоих человек.

«Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС», — сказано в сообщении.
Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#человек
#мужчина
#арест
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В Щёлкове на парковке ресторана задержали пьяных дебоширов
07 мая 2024, 21:57

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Щёлковские росгвардейцы задержали дебоширов, устроивших скандал в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью сотрудники вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревоги в охраняемый ресторан на улице Талсинской. Выяснилось, что на автомобильной парковке у заведения произошёл конфликт между двумя компаниями. Дебоширы кричали и нецензурно ругались. На требования росгвардейцев прекратить потасовку нарушители общественного порядка не реагировали и вели себя агрессивно, создавая угрозу окружающим», – рассказали в пресс-службе.
В итоге сотрудники Росгвардии задержали дебоширов и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правонарушители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли внятно объяснить причину конфликта. Сейчас по факту ЧА проводится проверка.

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В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку

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#росгвардия
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#дебошир
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку
07 мая 2024, 21:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Под Коломной спасли заблудившуюся в лесу девушку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там отметили, что в майские праздники граждане традиционно открывают дачный сезон и отправляются в лес. Однако иногда это оборачивается проблемами.
«Четверо молодых людей ранним утром отправились погулять по лесу вблизи СНТ «Речицы-2» в городском округе Коломна. Девушка из этой компании отстала от друзей и вскоре поняла, что не может сама выбраться из леса. Мобильный телефон вот-вот должен был разрядиться. Девушка успела набрать номер 112 и сообщить, что заблудилась», – уточнили в пресс-службе.
На поиски по отправленным координатам выехали полицейские и сотрудники поискового отряда коломенского отделения «ЛизаАлерт». Сотрудники лесной охраны Ступинского филиала Мособллеса, находясь на патрулировании, приняли звонок из полиции и тоже подключились к поиску.

Испуганную девушку обнаружили у реки Луговая в Озёрском участковом лесничестве – в 2 км от садоводческого товарищества. За несколько часов, проведенных в лесу, она сильно замерзла.

Поисковики согрели девушку с помощью спасательного термоодеяла и тёплых носков, а лесничие предложили ей сухую обувь и на служебном автомобиле доставили до СНТ.

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#поиски
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В Германии задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянок в Турции
В Германии задержали Куслевича, подозреваемого в убийстве двух девушек в Бодруме
07 мая 2024, 21:08

Фото: iStock/BrianAJackson

В Германии задержали Андрея Куслевича, подозреваемого в двойном убийстве в турецком Бодруме. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ноябре прошлого года в сельской местности пригорода турецкого Бодрума были обнаружены тела двух девушек, завёрнутые в ткань. Выяснилось, что убитыми были россиянки: 42-летняя Ирина и её 15-летняя дочь Даяна. Убийство было совершено из огнестрельного оружия.

Тогда полиция начала подозревать бывшего мужа Ирины – гражданина Литвы Андрея Куслевича, который сразу же после убийство бежал через Францию вместе с их совместным сыном. Неизвестно, где сейчас находится ребёнок.

Отметим, что в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха в Монако. В какой-то момент он вскрыл его сейф и украл драгоценности. Вора поймали в московском аэропорту, однако ему удалось сбежать из автозака по дороге из Бабушкинского суда Москвы в СИЗО.

Тогда ему грозило до четырёх лет лишения свободы. Мужчину объявили в розыск по статье о побеге из-под ареста.

Следственный комитет России возбудил в отношении Куслевича уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

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Погибшая в Турции Двизова и её дочь были застрелены, а затем вывезены в пригород

Стало известно имя главного подозреваемого в убийстве Двизовой и её дочери в Турции
#турция
#германия
#задержание
#убийство
#россияне
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