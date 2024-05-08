В Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом

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Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае. В результате столкновения пострадал водители, повреждены железнодорожные пути и локомотив. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Сегодня около 01.00 по местному времени при пересечении железнодорожного переезда в районе станции Новый Мир (Комсомольский район) произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем», — сообщает ведомство.По предварительной информации, водитель грузовика остановился на автомобиле в границах ж/д пути, возможно, из-за неисправности транспортного средства.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было малым и столкновения не удалось избежать. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следователи и оперативники.
Движение по участку пути уже восстановлено.
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Алина Юрчак