В Хабаровском крае мальчик утонул при опрокидывании моторной лодки на реке

27 июня 2026, 19:24

Фото: Istock/razaklatif

В Хабаровском крае на реке Мая перевернулась моторная лодка. В результате происшествия погиб ребёнок. Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, инцидент произошёл около 21:00 по местному времени в Аяно-Майском районе.