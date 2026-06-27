В Хабаровском крае мальчик утонул при опрокидывании моторной лодки на реке
В Хабаровском крае на реке Мая перевернулась моторная лодка. В результате происшествия погиб ребёнок. Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, инцидент произошёл около 21:00 по местному времени в Аяно-Майском районе.
На борту судна находились три человека: водитель лодки, его отец и несовершеннолетний сын 2019 года рождения. В надзорном ведомстве отметили, что ни взрослые, ни ребёнок не использовали спасательные жилеты, что является нарушением правил безопасности на воде.
Взрослым удалось доплыть до берега, а ребёнок утонул. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека).
Если суд признает судоводителя виновным, ему грозит до пяти лет принудительных работ или лишения свободы. Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре взяла на контроль ход расследования.
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