На российской АЗС женщине сломало руку заправочным пистолетом
В Сыктывкаре женщина пострадала на автозаправочной станции из-за забытого пистолета. Подробности приводит региональная Госавтоинспекция.
Инцидент с участием местной жительницы произошёл 26 июня примерно в 14:50 по московскому времени. Водитель автомобиля Hyundai Tucson 1972 года рождения начал движение на заправке по адресу: улица Пушкина, 85, но не вынул пистолет топливораздаточной колонки из бензобака.
В результате шланг резко дёрнулся, и устройство ударило женщину, которая находилась рядом с машиной. Врачи зафиксировали у пострадавшей 1983 года рождения открытый перелом руки. Медики оказали гражданке помощь на месте и не стали её госпитализировать.
Ранее под Тверью пенсионерка сломала нос сотруднице салона связи. Причиной инцидента послужило недовольство пожилой женщины качеством обслуживания.
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