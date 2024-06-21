В Хабаровском крае мать заживо закопала младенца

Туберкулезом детей заразила воспитательница яслей в Республике Тыва. По данным республиканской прокуратуры, заражены девять человек. По версии следователей, в период с августа 2022 года по февраль 2023 женщина была воспитателем у ясельной группы в селе Чаа-Холь и приобрела заболевание.