В Хабаровском крае мать заживо закопала младенца

Фото: IStock/NataliaDeriabina
Жительница Хабаровского края заживо закопала своего недоношенного младенца, сообщает Телеграм-канал Amur Mash.
Источник сообщает, что мать ребенка зовут Диана, ей 21 год. Роды малыша проходили на даче в селе Пивань. Позднее мать младенца созналась родственникам, что малыш был жив и плакал, когда его закапывали.
Мама Дианы призналась, что ее дочь вела разгульный образ жизни, часто выпивала, пропадала из дома. До инцидента родственники пытались лишить ее родительских прав.
Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство», заявила пресс-служба ведомства.
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Мама Дианы призналась, что ее дочь вела разгульный образ жизни, часто выпивала, пропадала из дома. До инцидента родственники пытались лишить ее родительских прав.
Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство», заявила пресс-служба ведомства.
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