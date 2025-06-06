В Петербурге подросток сбежала из больницы и 9 лет скрывалась от семьи

06 июня 2025, 00:21

Фото: iStock/fizkes

В Санкт Петербурге 16-летняя девушка сбежала из больницы и девять лет скрывалась от своей семьи. Об этом пресс-служба ГСУ СК по городу.







«В конце декабря 2016 года в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее дочери 2000 года рождения, которая 25 декабря 2016 года покинула детскую больницу, куда была госпитализирована для проведения плановой операции. До пропажи девочка удалила свою страницу в социальной сети, оставила все вещи и документы в больнице, взяв куртку у соседки по палате, покинула больницу. В связи с тем, что ее местонахождение было не установлена, она была объявлена в розыск» — передает ведомство в своем telegram-канале.