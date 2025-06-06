В Петербурге подросток сбежала из больницы и 9 лет скрывалась от семьи
В Санкт Петербурге 16-летняя девушка сбежала из больницы и девять лет скрывалась от своей семьи. Об этом пресс-служба ГСУ СК по городу.
«В конце декабря 2016 года в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее дочери 2000 года рождения, которая 25 декабря 2016 года покинула детскую больницу, куда была госпитализирована для проведения плановой операции. До пропажи девочка удалила свою страницу в социальной сети, оставила все вещи и документы в больнице, взяв куртку у соседки по палате, покинула больницу. В связи с тем, что ее местонахождение было не установлена, она была объявлена в розыск» — передает ведомство в своем telegram-канале.
По факту пропажи правоохранители возбудили уголовное дело. К тому же для поиска подростка были привлечены волонтеры. В ходе допросов стало известно, что до пропажи девушка поссорилась с родственниками из-за того, что они не поздравили ее с днем рождения.
Предполагалось, что с подростком мог произойти несчастный случай. Водолазы обследовали водоем рядом с больницей, но там следов девушки не нашли.
Во время расследования было допрошено свыше 450 свидетелей и организовано более 15 поисковых мероприятий. Уже 2 июня этого года девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения в городе Сестрорецке. Ее пригласили на допрос к следователям.
Пропавшая объяснила, что самовольна покинула больницу, оставив там свои документы. Причиной являлся конфликт в семье и нежелание делать операцию. До своего 18-летия подросток пряталась у подруги. Противоправных действий в отношении девушки не совершалось. Сейчас ведется работа над закрытием уголовного дела.