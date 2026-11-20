20 ноября 2026, 03:57

Фото: канал в MAX «МЧС Хабаровского края»/@id2721120700_gos

В Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли три человека, среди них двое детей. Об этом сообщили в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.