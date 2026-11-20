В Хабаровском крае при пожаре в деревянном доме погибли два ребёнка и один юноша
В Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли три человека, среди них двое детей. Об этом сообщили в канале «МЧС Хабаровского края» на платформе MAX.
Возгорание произошло в ночь на 20 ноября в городе Вяземский на улице Смирнова. Пламя сначала охватило пристройку, а затем перекинулось на жилую часть деревянного дома. Внутри загорелся газовый баллон.
Пожар уже потушить. На месте работали девять человек, были задействованы три единицы техники.
Выбраться из пылающего здания удалось только 25-летнему местному жителю. Пострадавший получил ожоги рук, его доставили в больницу. Двое малолетних сыновей мужчины, а также его 19-летний брат погибли.
Сейчас дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Проводятся осмотр места пожара, опрос очевидцев и сбор вещественных доказательств для проведения пожарно-технической экспертизы. По факту инцидента возбудили уголовное дело, уточнили в пресс-службе СК по региону.
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