В Петербурге машина сбила отца с дочерью, они попали в больницу
В Санкт-Петербурге легковушка наехала на двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
ДТП произошло 19 ноября около 16:55 по московскому времени на Садовой улице. По предварительным сведениям, водитель 1981 года рождения за рулём Knewstar наехал на 58-летнего отца с маленькой дочерью. Уточняется, что пострадавшие переходили проезжую часть по пешеходному переходу, однако сигнал светофора для них был запрещающим.
Мужчину и ребёнка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ульяновской области легковой автомобиль под управлением несовершеннолетней опрокинулся. В результате инцидента погибла юная пассажирка.
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