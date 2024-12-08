В Хабаровском крае ребёнок скатился с горки под колёса машины

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В Хабаровском крае мальчик катался с импровизированной горки возле проезжей части и угодил под машину. Ребёнка с тяжёлыми травмамии увезли в больницу.
Инцидент произошёл в городе Амурск, сообщает телеграм-канал «112». 11-летний мальчик катался на ледянках с горки, устроенной на склоне неподалёку от дома. Во время очередного спуска он вылетел на проезжую часть. В это время по дороге проезжала Mazda Demio. Водитель не успел затормозить, так как ребёнок на санках вылетел прямо под колёса, и наехал на мальчика.
В результате столкновения школьник получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Сейчас за его состоянием наблюдают врачи в отделении интенсивной терапии. Прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения. В случае выявления оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В ГИБДД призвали родителей внимательно относиться к безопасности своих детей.
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Александр Бойцов