В Хабаровском крае россиянин ответит в суде за найденную винтовку и обрез
В Хабаровском крае житель села Чумикан предстанет перед судом за незаконное хранение оружия.
В Telegram-канале МВД МЕДИА появилась информация о задержании мужчины, у которого обнаружили малокалиберную винтовку «ТОЗ-11», самодельный обрез и 79 патронов различного калибра, включая один патрон образца 1943 года.
Следствие установило, что селянин нашел эти предметы во время охоты в лесу рядом с рекой Тором. После этого он решил принести оружие домой и спрятать в своем сейфе для возможного использования.
Теперь материалы уголовного дела направлены в суд. Оружие и патроны помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда.
