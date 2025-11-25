Достижения.рф

В Хабаровском крае россиянин ответит в суде за найденную винтовку и обрез

В Хабаровском крае житель села Чумикан предстанет перед судом за незаконное хранение оружия.



В Telegram-канале МВД МЕДИА появилась информация о задержании мужчины, у которого обнаружили малокалиберную винтовку «ТОЗ-11», самодельный обрез и 79 патронов различного калибра, включая один патрон образца 1943 года.

Следствие установило, что селянин нашел эти предметы во время охоты в лесу рядом с рекой Тором. После этого он решил принести оружие домой и спрятать в своем сейфе для возможного использования.

Теперь материалы уголовного дела направлены в суд. Оружие и патроны помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда.

