На 69-м километре МКАД загорелся грузовик, движение затруднено
На МКАД в Москве произошел инцидент с грузовым автомобилем. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Возгорание случилось на внешней стороне 69 километра, сразу после съезда №69. Оперативные службы уже работают на месте.
Движение в этом районе сильно затруднено. Информация о пострадавших уточняется. Власти призывают водителей выбирать альтернативные маршруты и быть осторожными. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.
