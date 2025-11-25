Достижения.рф

На 69-м километре МКАД загорелся грузовик, движение затруднено

Фото: iStock/kdshutterman

На МКАД в Москве произошел инцидент с грузовым автомобилем. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



Возгорание случилось на внешней стороне 69 километра, сразу после съезда №69. Оперативные службы уже работают на месте.

Движение в этом районе сильно затруднено. Информация о пострадавших уточняется. Власти призывают водителей выбирать альтернативные маршруты и быть осторожными. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Ранее стало известно, что в Облученском районе случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал автомобилист без водительского удостоверения.

Дарья Осипова

