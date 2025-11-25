Мощный пожар в Японии не могут потушить целую неделю
Масштабный пожар в японской префектуре Оита не удаётся ликвидировать уже неделю, сотни зданий уничтожило пламя. Об этом сообщает телеканал NHK.
В первые дни пожара спасатели эвакуировали 175 человек, сейчас в пунктах временного размещения остаются 108 пострадавших. Из-за особенностей застройки района и сильного ветра огонь уничтожил 170 различных строений, включая жилые дома.
Пламя распространилось и на близлежащий лесной массив, расположенный на соседней горе. Пожар прекратил распространяться, однако сроки его полной ликвидации остаются неопределёнными.
Местные власти планируют предоставить эвакуированным гражданам около 100 муниципальных квартир. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек.
