Мощный пожар в Японии не могут потушить целую неделю

25 ноября 2025, 06:06

NHK: сильный пожар в Японии уничтожил 170 зданий

Фото: istockphoto / Distortion Media

Масштабный пожар в японской префектуре Оита не удаётся ликвидировать уже неделю, сотни зданий уничтожило пламя. Об этом сообщает телеканал NHK.