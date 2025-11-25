В Ленобласти садовод хранил мешки с марихуаной во дворе дома

25 ноября 2025, 03:46

Фото: Telegram / @mvdszfo

Неожиданная находка шокировала полицейских в Ленинградской области. 38-летний местный житель хранил наркотики практически на виду у всех, сообщили в Телеграм-канале транспортной полиции СЗФО.