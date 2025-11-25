В Ленобласти садовод хранил мешки с марихуаной во дворе дома
Неожиданная находка шокировала полицейских в Ленинградской области. 38-летний местный житель хранил наркотики практически на виду у всех, сообщили в Телеграм-канале транспортной полиции СЗФО.
Инцидент произошёл вблизи железнодорожной станции Низовская, где правоохранители обнаружили внушительную партию марихуаны прямо на придомовой территории. 365 граммов каннабиса, расфасованного по пакетам, полицейские нашли буквально посреди участка. Владелец не предпринял никаких попыток скрыть запрещённые вещества.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, пока ведётся следствие.
