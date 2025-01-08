В Хабаровском крае с рельсов сошли 39 полувагонов с углём

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На Тихоокеанской железной дороге в Хабаровском крае сошли 39 полувагонов товарного состава, гружёные углём. Инцидент произошёл в районе 16-го Разъезда 461-го км частной железнодорожной линии необщего пользования.
Пути проложены от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга, сообщает телеграм-канал Следственного управления на транспорте СК России. Размер ущерба, а также причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате аварии никто не пострадал.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На месте работают сотрудники Следственного управления на транспорте СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Александр Бойцов