Силы ПВО отражают налёт беспилотников ВСУ на промзону Невинномысска

22 июля 2026, 04:35

Фото: iStock/bbsferrari

В Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.