Силы ПВО отражают налёт беспилотников ВСУ на промзону Невинномысска
В Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
По его информации, несколько БПЛА уже сбиты. Их точное количество в материале не приводится. Владимиров предупредил жителей об опасности приближения к обломкам украинских дронов, а также напомнил о запрете на фото- и видеосъёмку мест падения, пролётов БПЛА и работы ПВО – за такие кадры грозит административная ответственность.
В настоящий момент режим беспилотной опасности сохраняется по всему Ставрополью. Губернатор призвал всех быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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