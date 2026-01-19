В Хабаровском крае ученик хотел ударить электрошокером девочку, но пострадал сам
В Комсомольске-на-Амуре ученик пронёс в школу самодельный электрошокер. По словам очевидцев, он собирался ударить им одноклассницу, но перепутал полярность и пострадал сам.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, после инцидента в школе началась паника. Администрация приняла решение об эвакуации. Детей срочно вывели на улицу, многие выбегали без верхней одежды и в школьной обуви, несмотря на мороз. Причиной стала находка подозрительного предмета.
На место прибыли полиция и Росгвардия. Самодельный электрошокер изъяли и направили на проверку. Сейчас проводится разбирательство. По словам одноклассников, ранее мальчик хвастался своим изобретением и говорил, что хотел испытать его не только на школьниках, но и на птицах.
