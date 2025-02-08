В Хабаровском крае утонули два несовершеннолетних мальчика

Фото: пресс-служба прокуратуры Хабаровского края
В Хабаровском крае в результате трагического инцидента утонули два несовершеннолетних мальчика. Межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по факту их гибели по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 7 февраля 2025 года мальчики (5 и 7 лет) вышли на кромку льда водоема охлаждения дизельной электростанции в рабочем поселке Охотск. Тот треснул, а дети провалились в воду. Утонули.
В рамках уголовного дела ведется следствие, назначены необходимые экспертизы. Для установления обстоятельств происшествия допрашиваются свидетели.
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В рамках уголовного дела ведется следствие, назначены необходимые экспертизы. Для установления обстоятельств происшествия допрашиваются свидетели.
«Следственное управление предупреждает жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области! Необходимо разъяснять детям правила безопасного поведения вблизи водоемов, в том числе при нахождении на льду в зимнее время года и межсезонье», — сообщает Telegram-канал «Хабаровский следком».Читайте также:
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Мария Моисеева