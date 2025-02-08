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«Не твой образ»: Стоянова разочаровала попытка Ланской изобразить молодую Королеву в шоу «Один в один». А что думает певица?

Ланская выступила в «Один в один» в образе Королевой, но ее раскритиковали за сжатость
Наташа Королева (Фото: стоп-кадр «Один в один»)

Наташа Королева (Фото: стоп-кадр «Один в один»)

Наташа Королева стала главным гостем нового выпуска шоу «Один в один» на телеканале «Россия», но вместо спокойного судейства её ждал эмоциональный взрыв. Участница проекта Валерия Ланская рискнула перевоплотиться в молодую Королеву, а кульминацией номера стало появление мужчины, поразительно похожего на бывшего мужа певицы Игоря Николаева.
Королева, смеявшаяся от души, позже призналась, что такой сюрприз стал для неё неожиданностью. Однако жюри осталось холодным: Юрий Стоянов недовольно раскритиковал Ланскую, заявив, что она «не вжилась в образ», а Марина Мещерякова мягко отметила, что актриса «стеснялась из-за присутствия самой Наташи».

Сошлись на том, что прошлое выступление Валерии было лучше — на этот раз она показала себя слишком скованно.



Валерия Ланская в образе Наташи Королевой (Фото: стоп-кадр «Один в один»)

Ещё до съёмок Королева поделилась, насколько сложным считает жанр пародии.

«Участникам будет нелегко! Тут надо обладать огромным количеством качеств, чтобы все сложилось и все получилось. (...) Нужно не просто петь, а очень четко улавливать какую-то мимику, жесты того, в кого ты перевоплощаешься. Большая сложность — исполнить песню реальным голосом этого артиста. Здесь нужен пародийный талант. Вот у меня его нет. Поэтому то, что здесь делают ребята, это высший пилотаж, я считаю», — передает слова певицы «СтарХит».

Арсений Бородин в образе Майкла Бубле (Фото: стоп-кадр «Один в один»)

На фоне «слабоватого» выступления Ланской победу в выпуске одержал Арсений Бородин, впечатливший пародией на Майкла Бубле. Хотя ему все равно не удалось обогнать Вячеслава Макарова. Тот уверенно лидирует с 137 баллами, в то время как Бородин находится на втором месте со своими 130.

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#шоу-бизнес
#музыка
«Не было последнего «прости»: вдова Левкина заявила, что он не ощущал смерти
Маруся Левкина считает, что муж не ощущал смерти, потому что не сказал «прости»
08 февраля 2025, 13:13

Владимир Левкин (Фото: instagram*/marusialyovkina)

Вдова певца Владимира Левкина Маруся считает, что он не предчувствовал собственной смерти, поскольку не говорил с ней на эту тему.
«Если бы он предчувствовал что-то, то явно бы поговорил со мной, сказал: «Я тебя люблю, прости меня за всё, береги дочь». Хотя не знаю, что в таких случаях говорят... Но не было последнего «прости», последнего разговора. Он просто решил там набраться сил, чтобы бороться дальше. А меня все успокоили», — приводит слова Маруси Voice.
Изначально музыкант отказывался ехать в больницу, уверяя, что ему просто нужен отдых. Однако уже 16 ноября прошлого года Левкина отправили в реанимацию, а на следующий день мужчина скончался.

Перед этим Маруся Левкина рассказывала, что ей сказал супруг перед смертью.

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Анна Семенович рассказала, как научилась справляться с паникой
Анна Семенович справилась с паникой при помощи отдыха
08 февраля 2025, 12:55

Анна Семенович (Фото: instagram*/ann_semenovich)

Певица Анна Семенович посоветовала подписчикам отдыхать, чтобы справиться с паническими атаками. Также она обозначила причины недуга.
«Когда была в спорте, я тогда еще не умела справляться с паникой! А причины очень простые у любой панички — это перегруз организма, надо отдыхать! И учиться переключать внимание с тревожных мыслей», — рассказала исполнительница.
По словам Семенович, сейчас для нее в приоритете создание семьи, нежели карьера. Более того, экс-участница «Блестящих» убеждена, что нельзя концентрировать все свое внимание только на работе.

«Наша жизнь состоит из многих граней и красок. Это личная жизнь, наша любовь, наша вторая половинка, друзья, хобби, здоровье, отдых. Это круг, который поделен на кусочки, как пицца. И каждый из них должен быть в гармонии», — резюмировала Семенович.

Перед этим сообщалось, куда телеведущая Ида Галич взяла с собой пятилетнего сына Леона.

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«Сразу же покорил»: Ида Галич побывала с 5-летним сыном на УЗИ
Ида Галич взяла с собой на УЗИ 5-летнего сына
08 февраля 2025, 12:36

Ида Галич (Фото: instagram*/galichida)

Телеведущая Ида Галич посетила УЗИ со своим пятилетним сыном Леоном. Видео знаменитость опубликовала в социальных сетях.
«Сын приехал ко мне на работу, помог даже одеться, и мы отправились в клинику, где он всех сразу же покорил», — написала Галич.
По ее словам, Лео познакомился с доктором, и ждал, когда будущий ребенок появится на экране.

Ида Галич добавила, что «чуть не умерла от умиления», она очень рада, что сын был с ней, тем более, что мальчик одарил всех цветами. Знаменитость резюмировала, что ее пятилетний сын похож на дедушку.

«Подарил свое внимание, конфеты и ушел любимчиком клиники», — заключила Галич.
Ранее стало известно, какой возможности лишился актер Брюс Уиллис.

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Брюс Уиллис потерял возможность говорить из-за деменции
08 февраля 2025, 11:17

Брюс Уиллис (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Американский актер Брюс Уиллис перестал разговаривать из-за прогрессирующей болезни. Об этом сообщила его дочь Таллула в своем блоге.
Уточняется, что потеря речи стала одним из осложнений деменции. Близкие актера всерьез переживают за Брюса Уиллиса, однако поддерживают его и постоянно находятся рядом.

Весной 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры. Причиной называлась афазия — неврологическое расстройство, которое связано с нарушением речи. В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию.

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Назвавшего себя нацистом Канье Уэста требуют объявить персоной нон грата в России
SHOT: «Ветераны России» требуют объявить Канье Уэста персоной нон грата в РФ
08 февраля 2025, 10:38

Фото: iStock/OLEKSANDR KOZACHOK

«Ветераны России» требуют закрыть рэперу Канье Уэсту въезд и объявить его персоной нон грата в РФ. Всё из-за его признания в том, что «он — нацист». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Общественники уже обратились в МИД России с требованием закрыть музыканту въезд в страну. По их мнению, подобные заявления Уэста подпадают под статью «Реабилитация нацизма».

Напомним, ранее рэпер опубликовал в соцсети X несколько странных признаний. Уэст написал, что «я — нацист» и «люблю Гитлера». Последний раз Канье приезжал в Москву в конце июня прошлого года на 40-летие к своему другу Гоше Рубчинскому.

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