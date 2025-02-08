«Не твой образ»: Стоянова разочаровала попытка Ланской изобразить молодую Королеву в шоу «Один в один». А что думает певица?

Наташа Королева (Фото: стоп-кадр «Один в один»)
Наташа Королева стала главным гостем нового выпуска шоу «Один в один» на телеканале «Россия», но вместо спокойного судейства её ждал эмоциональный взрыв. Участница проекта Валерия Ланская рискнула перевоплотиться в молодую Королеву, а кульминацией номера стало появление мужчины, поразительно похожего на бывшего мужа певицы Игоря Николаева.
Королева, смеявшаяся от души, позже призналась, что такой сюрприз стал для неё неожиданностью. Однако жюри осталось холодным: Юрий Стоянов недовольно раскритиковал Ланскую, заявив, что она «не вжилась в образ», а Марина Мещерякова мягко отметила, что актриса «стеснялась из-за присутствия самой Наташи».
Сошлись на том, что прошлое выступление Валерии было лучше — на этот раз она показала себя слишком скованно.
Ещё до съёмок Королева поделилась, насколько сложным считает жанр пародии.
На фоне «слабоватого» выступления Ланской победу в выпуске одержал Арсений Бородин, впечатливший пародией на Майкла Бубле. Хотя ему все равно не удалось обогнать Вячеслава Макарова. Тот уверенно лидирует с 137 баллами, в то время как Бородин находится на втором месте со своими 130.
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Сошлись на том, что прошлое выступление Валерии было лучше — на этот раз она показала себя слишком скованно.
Валерия Ланская в образе Наташи Королевой (Фото: стоп-кадр «Один в один»)
Ещё до съёмок Королева поделилась, насколько сложным считает жанр пародии.
«Участникам будет нелегко! Тут надо обладать огромным количеством качеств, чтобы все сложилось и все получилось. (...) Нужно не просто петь, а очень четко улавливать какую-то мимику, жесты того, в кого ты перевоплощаешься. Большая сложность — исполнить песню реальным голосом этого артиста. Здесь нужен пародийный талант. Вот у меня его нет. Поэтому то, что здесь делают ребята, это высший пилотаж, я считаю», — передает слова певицы «СтарХит».
Арсений Бородин в образе Майкла Бубле (Фото: стоп-кадр «Один в один»)
На фоне «слабоватого» выступления Ланской победу в выпуске одержал Арсений Бородин, впечатливший пародией на Майкла Бубле. Хотя ему все равно не удалось обогнать Вячеслава Макарова. Тот уверенно лидирует с 137 баллами, в то время как Бородин находится на втором месте со своими 130.
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Мария Моисеева