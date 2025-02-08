«Освободите моего брата!»: Канье Уэст запросил у Трампа свободы для P. Diddy, а Рубчинский расторг с проблемным рэпером контракт

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)
Скандальная паутина исков и обвинений вокруг Шона «Diddy» Комбса продолжает обрастать новыми деталями, втягивая в водоворот событий главных фигур шоу-бизнеса. Музыканта обвиняют в насильственных оргиях, домогательствах и педофилии. На фоне такой «славы» неожиданное обращение рэпера Канье Уэста к Трампу с просьбой отпустить мужчину поразило публику.
Считается, что P. Diddy в ответе за проблемную жизнь многих звезд Запада, особенно тех, кто встретился с ним молодости. На него подано огромное количество исков, мужчины и женщины разного возраста обвиняют Diddy в том, что тот подсовывал им наркотики, а затем насиловал с последующим шантажом.
Несмотря на это, Канье Уэст написал пост в соцсети X с прямым обращением к президенту по поводу скандальных дел. Он запросил освобождение Diddy до суда 5 мая.
Однако лояльность Уэста обернулась последствиями: Гоша Рубчинский, годами сотрудничавший с YEEZY, заявил о прекращении партнерства.
Примечательно, что из-за недавнего выхода Бьянки Цензори на «Грэмми» в откровенно наряде, который выставлял ее чуть ли не голой, вновь начались обсуждения о возможных манипуляциях и насилии со стороны Канье. Мол, тот контролирует любимую и заставляет ее делать постыдные вещи. Подтверждения подобным слухам нет, однако поддержка мужчины в сторону P. Diddy смущает многих пользователей.
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Несмотря на это, Канье Уэст написал пост в соцсети X с прямым обращением к президенту по поводу скандальных дел. Он запросил освобождение Diddy до суда 5 мая.
«ОСВОБОДИТЕ ПАФФА (прозвище Шона Комбса). @realDonaldTrump Пожалуйста, освободите моего брата Паффа», — написал музыкант.Ранее Канье, называя Комбса «героем», опубликовал серию постов, где обвинил общественность в лицемерии: «Вы смеетесь, а наш брат гниет в тюрьме. Diddy отдал нам свою жизнь — он мой кумир». Рэпер также пообещал делиться с ним прибылью от продажи футболок с именем Шона, пока тот находится под стражей.
Однако лояльность Уэста обернулась последствиями: Гоша Рубчинский, годами сотрудничавший с YEEZY, заявил о прекращении партнерства.
Фото: скриншота поста Instagram* @gosharubchinskiy
«Декабрьский дроп стал последним. Благодарен Йе и всей команде YEEZY за уникальный опыт», — написал дизайнер в личном блоге, намекнув на дистанцирование от скандалов финальными словами «двигаюсь дальше».В ночь с 7 на 8 февраля, Канье Уэст сделал ответное заявление. Как пишет «СтарХит», рэпер матом послал Рубчинского «куда подальше» за решение расторгнуть контракт.
Примечательно, что из-за недавнего выхода Бьянки Цензори на «Грэмми» в откровенно наряде, который выставлял ее чуть ли не голой, вновь начались обсуждения о возможных манипуляциях и насилии со стороны Канье. Мол, тот контролирует любимую и заставляет ее делать постыдные вещи. Подтверждения подобным слухам нет, однако поддержка мужчины в сторону P. Diddy смущает многих пользователей.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева