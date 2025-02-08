В Екатеринбурге арестовали блогера Анисимова за экстремизм на его канале

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал YouTube-блогера Евгения Анисимова до 21 марта по уголовному делу о распространении экстремистских материалов.
По данным пресс-службы Свердловского областного суда, Анисимову предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти с использованием СМИ и служебного положения). Ему грозит штраф до 600 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, блогера задержали утром в четверг в связи с публикациями на ресурсах его медиапроекта «Прекрасная Россия», где он, по версии следствия, неоднократно оскорблял силовиков и выходцев из Средней Азии.
Также в рамках расследования проводились обыски у директора издания «Ермак Медиа» Николая Ермакова, предположительно связанного с аккредитацией Анисимова. На момент задержания YouTube-канал блогера насчитывал 194 тыс. подписчиков, а его Telegram-канал «Кортадор» остаётся активным.
Ранее стало известно, что компания телеведущего Андрея Малахова подала иск в суд. Она собирается взыскать с подрядчика почти полмиллиона рублей.
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Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, блогера задержали утром в четверг в связи с публикациями на ресурсах его медиапроекта «Прекрасная Россия», где он, по версии следствия, неоднократно оскорблял силовиков и выходцев из Средней Азии.
Также в рамках расследования проводились обыски у директора издания «Ермак Медиа» Николая Ермакова, предположительно связанного с аккредитацией Анисимова. На момент задержания YouTube-канал блогера насчитывал 194 тыс. подписчиков, а его Telegram-канал «Кортадор» остаётся активным.
Ранее стало известно, что компания телеведущего Андрея Малахова подала иск в суд. Она собирается взыскать с подрядчика почти полмиллиона рублей.
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Мария Моисеева