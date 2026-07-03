Женщина застрелила ветерана армии США из-за парковочного места
Во Флориде местная жительница застрелила 62‑летнего Барта Дигульельмо, участвовавшего в военной кампании США в Ираке. Об этом проинформировал CBS.
Согласно данным издания, конфликт начался со словесной перепалки. В какой-то момент женщина достала оружие и выстрелила в оппонента. Она не стала скрываться и осталась на месте происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов. В беседе с полицейскими стрелявшая объяснила, что действовала в рамках самообороны.
Мужчину срочно госпитализировали, однако позднее он скончался. Дигульельмо был участвовал в операции «Буря в пустыне» в Ираке, а в последние годы работал медбратом, пока не вышел на пенсию.
Читайте также: