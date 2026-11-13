Врачи в Краснодарском крае спасли мальчика после нападения стаи собак
В Курганинском районе Краснодарского края на школьника во время рыбалки напала стая собак. В результате ребёнок лишился почти 80% кожного покрова головы, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Крушельницкий.
Мальчика экстренно доставили в Детскую краевую больницу, где несколько дней он находился на искусственной вентиляции лёгких. Затем пациента перевели в Краевую клиническую больницу №1.
Сложную семичасовую операцию провели специалисты ожогового центра под руководством профессора Сергея Богданова. Хирурги выполнили пересадку кожи с правого бедра мальчика, а для ускорения восстановления тканей применили современные клеточные технологии.
Как проинформировал министр, пересаженная кожа полностью прижилась. Сейчас покров головы восстановлен, ребёнок идёт на поправку и постепенно восстанавливает силы.
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