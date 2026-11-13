Врачи в Краснодарском крае спасли мальчика после нападения стаи собак

13 ноября 2026, 04:54

На Кубани ребёнку пересадили кожу головы после нападения стаи собак

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Курганинском районе Краснодарского края на школьника во время рыбалки напала стая собак. В результате ребёнок лишился почти 80% кожного покрова головы, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Крушельницкий.