В Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который изнасиловал шесть школьниц
В Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который на протяжении многих лет насиловал школьниц в разных регионах Дальнего Востока. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Житель посёлка Гатка в Советско-Гаванском районе с 2005 года ездил по трассам на японском микрогрузовике либо на тягаче Scania. В перерывах между рейсами он принуждал несовершеннолетних девочек к интимной близости. Мужчина увозил жертв в лес, угрожая оружием. В настоящий момент известно о шести пострадавших.
Одна из девочек исчезла бесследно после того, как села в салон к педофилу. Момент их встречи подтвержден несколькими очевидцами.
Следователи не исключают возможность существования других пострадавших и разыскивают их. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сейчас он находится под стражей.
Читайте также: