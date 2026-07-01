Россия заняла верх рейтинга самых быстро богатеющих стран в мире, уступив лишь одной

01 июля 2026, 02:54

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, уступив Южной Корее

Фото: iStock/Coprid

Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения по итогам 2020–2025 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные отчёта UBS «О мировом богатстве».





Под благосостоянием понимается совокупная стоимость финансовых активов и имущества (прежде всего недвижимости) за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.



