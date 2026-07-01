Россия заняла верх рейтинга самых быстро богатеющих стран в мире, уступив лишь одной
Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, уступив Южной Корее
Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния населения по итогам 2020–2025 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные отчёта UBS «О мировом богатстве».
Под благосостоянием понимается совокупная стоимость финансовых активов и имущества (прежде всего недвижимости) за вычетом всех долгов. Показатель рассчитывают в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.
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За пять лет российский прирост по такой методике составил 37%. Лидером рейтинга стала Южная Корея — там благосостояние на одного жителя выросло на 55%. Третью строчку заняла Хорватия с показателем 29%.
В то же время «антилидерами» оказались Великобритания (падение на 23,2%), Нидерланды (минус 14,4%) и Франция (минус 4,5%). А единственной страной, где уровень благосостояния за последние пять лет практически не изменился, стала Италия.
Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота объяснил россиянам, чем опасно для экономики активное снятие средств со счетов и депозитов. Важность этой темы особенно актуальна сейчас, ведь многие граждане РФ именно в летний период снимают деньги для покупки валюты перед отпуском за границей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».