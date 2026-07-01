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Боец СВО спас женщину из пожара под Калининградом после операции на позвоночнике

Фото: iStock/photovs

В посёлке Ушаково Калининградской области боец СВО Александр спас женщину из горящего общежития, несмотря на полученные ранее ранения и недавнюю операцию. Об этом пишет RT.



Александр пояснил, что снимал комнату в общежитии уже около месяца — он проходил восстановление после хирургического вмешательства на позвоночнике. Вечером 29 июня боец СВО услышал женские крики. Увидев огонь, он бросил костыли, обернулся мокрым полотенцем и вошёл в комнату.

Там Александр обнаружил женщину, у которой отказали ноги. Из-за недавней операции вынести ее из здания на себе он не мог. Тогда боец СВО разбил окно второго этажа, усадил гражданку на подоконник и помог ей спрыгнуть вниз, где ждали другие люди.

Согласно материалу RT, женщина все еще находится под присмотром врачей, хотя у нее не обнаружили серьезных повреждений. Александр получил ожоги и порезы рук. Свой поступок он бы повторил без колебаний — бойцу казалось невозможным бездействовать в сложившейся ситуации.

Мария Моисеева

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