Боец СВО спас женщину из пожара под Калининградом после операции на позвоночнике
В посёлке Ушаково Калининградской области боец СВО Александр спас женщину из горящего общежития, несмотря на полученные ранее ранения и недавнюю операцию. Об этом пишет RT.
Александр пояснил, что снимал комнату в общежитии уже около месяца — он проходил восстановление после хирургического вмешательства на позвоночнике. Вечером 29 июня боец СВО услышал женские крики. Увидев огонь, он бросил костыли, обернулся мокрым полотенцем и вошёл в комнату.
Там Александр обнаружил женщину, у которой отказали ноги. Из-за недавней операции вынести ее из здания на себе он не мог. Тогда боец СВО разбил окно второго этажа, усадил гражданку на подоконник и помог ей спрыгнуть вниз, где ждали другие люди.
Согласно материалу RT, женщина все еще находится под присмотром врачей, хотя у нее не обнаружили серьезных повреждений. Александр получил ожоги и порезы рук. Свой поступок он бы повторил без колебаний — бойцу казалось невозможным бездействовать в сложившейся ситуации.
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