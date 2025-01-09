В Хабаровском крае закрыли два аэропорта из-за снега

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В Хабаровском крае временно закрыли аэропорты Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре для расчистки взлетно-посадочных полос от снега. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
Аэропорт Советской Гавани закрыт с 09:00 до 11:00, а аэропорт Николаевска-на-Амуре с 07:30 до 12:00 по местному времени. На данный момент там проводится отчистка аэродромов от снега.
В связи с непогодой в Николаевске-на-Амуре задерживается вылет рейса до Херпучи. По данным гидрометцентра, метель, снег и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Хабаровского края с 8 по 9 января.
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