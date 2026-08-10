В Колумбии люди остаются под завалами после мощного землетрясения

10 августа 2026, 18:01

В Кибдо и Кали разрушены здания, жителей Манисалеса накрыли обвалы

Фото: Istock / Muhammed Zeynel Ozturk

В Колумбии продолжается спасательная операция после мощного землетрясения. Под завалами десятков разрушенных зданий, предварительно, остаются люди. Спасатели пытаются одновременно работать на нескольких десятках наиболее пострадавших участков. Об этом сообщает Baza.