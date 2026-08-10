В Колумбии люди остаются под завалами после мощного землетрясения
В Колумбии продолжается спасательная операция после мощного землетрясения. Под завалами десятков разрушенных зданий, предварительно, остаются люди. Спасатели пытаются одновременно работать на нескольких десятках наиболее пострадавших участков. Об этом сообщает Baza.
Ситуацию осложняет нехватка сил и сохраняющаяся угроза новых подземных толчков. Из-за этого в некоторых местах местные жители сами разбирают завалы и пытаются найти тех, кто оказался под обрушившимися конструкциями.
Губернатор северо-западного региона страны сообщил, что в столице региона Кибдо есть пострадавшие, а здания получили серьёзные повреждения. Серьёзные разрушения фиксируют и в других городах. В Манисалесе очевидцы сняли на видео момент обрушения одного из многоэтажных домов. Жители оказались свидетелями того, как целое здание буквально сложилось за считаные секунды.
В Кали рухнули как минимум 19 зданий. Точное число пострадавших и масштаб разрушений пока уточняются. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать людей. При этом специалисты опасаются новых обрушений из-за возможных афтершоков, поэтому спасателям приходится работать в крайне сложных условиях.
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