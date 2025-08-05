В Хакасии мужчина пообещал взорвать отдел полиции из-за перебоев с интернетом

05 августа 2025, 14:16

Фото: iStock/Chalabala

В Хакасии правоохранители задержали мужчину, который обещал взорвать отдел полиции из-за перебоев с интернетом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.





Как оказалось, вечером по номеру 112 позвонил 21-летний местный житель, который сообщил, что направляется в дежурную часть Абакана с бомбой. Его целью является подрыв здания.



В кратчайшие сроки следователи установили личность мужчины и его местонахождение. Как выяснилось, звонившим оказался 46-летний ранее судимый мужчина, который был пьян. Злоумышленник объяснил свой поступок тем, что без интернета начинает нервничать.





«Стражам правопорядка он пояснил, что его действия были направлены на то, чтобы правоохранительные органы возобновили работу интернета», — передает ведомство.