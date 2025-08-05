В Калининграде бабушка отвела внука в туалет клуба и была избита его работниками
В Калининграде персонал одного из ночных клубов обвинили в избиении пенсионерки, зашедшей в уборную с шестилетним внуком. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.
Бабушка встретила мальчика из детского сада, но по дороге домой он захотел в туалет. Тогда женщина решила завести его в заведение на улице Батальной. Однако это вызвало недовольство со стороны его сотрудников. Как утверждается, они угрожали запереть пенсионерку в кладовке, а также избили ее ногами. Момент перепалки, за исключением нападения, пострадавшая сняла на видео.
На кадрах видно, как мужчина возмущается тем, что пенсионерка привела внука в ночное заведение для взрослых. Мальчик в это время громко плачет и просит бабушку уйти. Затем в конфликт вступает сотрудница клуба: она начинает кричать, требуя прекратить съемку и вывести ребенка. Кроме того, по ее словам, женщина якобы вцепилась ей в волосы.
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