В Хакасии женщина погибла при спуске с восьмого этажа по простыням
В Абакане расследуются обстоятельства гибели 30-летней женщины, выпавшей из окна восьмого этажа во время попытки спуститься по связанным простыням. Трагедия произошла в доме на улице Торговой.
По информации Telegram-канала «ЧП Хакасия», тело женщины под окнами многоэтажки обнаружили прохожие. Прибывшие на место полицейские установили личность погибшей — ею оказалась уроженка Саратовской области, которая приехала в гости к подруге.
Предварительно установили, что накануне вечером женщины вместе распивали алкоголь. Утром хозяйка квартиры ушла на работу, заперев дверь снаружи. Гостья, не сумев дозвониться до приятельницы, решила покинуть помещение через окно. Она связала несколько простыней, закрепила их и начала спускаться с восьмого этажа. Однако на уровне между четвертым и пятым этажами импровизированная веревка закончилась, и женщина сорвалась вниз. От полученных травм она скончалась на месте.
В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Правоохранители опрашивают свидетелей и соседей, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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