В Хакасии женщина погибла при спуске с восьмого этажа по простыням

31 августа 2026, 19:24

В Абакане погибла женщина при спуске с восьмого этажа по простыням

Фото: istockphoto/Motortion

В Абакане расследуются обстоятельства гибели 30-летней женщины, выпавшей из окна восьмого этажа во время попытки спуститься по связанным простыням. Трагедия произошла в доме на улице Торговой.