В Хакассии врачи пытаются спасти годовалую девочку после ночи на морозе

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic
В Хакассии годовалая девочка осталась без присмотра родителей и полуодетая ушла на улицу. В результате ребёнок получил переохлаждение и сильное обморожение обеих ног.
Инцидент произошёл в посёлке Таштып, сообщает телеграм-канал «Сапа». Отец девочки вернулся домой после рабочей вахты и они с супругой решили это отметить. Плотно выпив и закусив, родители уснули, а девочка, оставшись без присмотра, вышла на улицу в домашней одежде. Дверь в дом захлопнулась, так что попасть обратно малютка не могла.
Ребёнок провёл на 15-градусном морозе несколько часов. Утром окоченевшую девочку без сознания обнаружил проснувшийся отец. Он тут же вызвал скорую помощь. После оказания первой помощи вертолётом санитарной авиации малышку доставили в Абакан в областную больницу для дальнейшего лечения. Сейчас её жизни ничто не угрожает.
По факту происшествия в отношении родителей девочки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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Ребёнок провёл на 15-градусном морозе несколько часов. Утром окоченевшую девочку без сознания обнаружил проснувшийся отец. Он тут же вызвал скорую помощь. После оказания первой помощи вертолётом санитарной авиации малышку доставили в Абакан в областную больницу для дальнейшего лечения. Сейчас её жизни ничто не угрожает.
По факту происшествия в отношении родителей девочки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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Александр Бойцов