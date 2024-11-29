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Поссорившись с друзьями на рыбалке, 19-летний россиянин насмерть замёрз в лесу

Фото: istockphoto/Hud1ai2

Фото: istockphoto/Hud1ai2

В Ветлужском районе Нижегородской области 19-летний местный житель насмерть замёрз в лесу. Он ушёл туда после конфликта с товарищами на рыбалке.


Молодой человек отправился на рыбную ловлю со своим другом и его отчимом неподалёку от деревни Александрово, сообщает телеграм-канал Mash Ni. Ночью он поругался со своими спутниками и ушёл от них в лес, не взяв с собой верхнюю одежду. Из-за чего именно произошёл конфликт, неизвестно.

Когда рыбаки поняли, что их спутник потерялся, они отправились на поиски. Искали его до десяти часов утра следующего дня. Молодой человек был обнаружен в лесу в трёх километрах от места стоянки без признаков жизни. Он умер от переохлаждения.

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#конфликт
#спутник
#поиски
#рыбаки
#человек
Женщина обвинила психолога из Подмосковья в сексуальном насилии
29 ноября 2024, 12:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница подмосковного Подольска обвинила психолога-экстрасенса в сексуальном насилии во время сеанса по поднятию «женской энергии». Об этом пишет Baza.
По данным издания, к специалисту обратилась пара с жалобами на проблемы в интимной жизни. Психолог нашел у женщины «проблемы с женской энергией», и заявил, что все можно исправить на специальном сеансе. Пациентка согласилась. Во время очередной встречи после непродолжительного разговора мужчина ввел женщину в гипноз. По словам женщины, экстрасенс водил вокруг неё руками, называл какие-то цифры, а потом начал «направлять женскую энергию».

После он подсел к ней на диван, начал гладить её через одежду и велел представить его своим мужем, а потом запустил свою руку в брюки пациентки, которая не могла сопротивляться. После этого она молча ушла домой и все рассказала мужу. Тогда супруги отправились в полицию. Следователи провели проверку, но состава преступления не обнаружили. Психолог уверяет, что сидел далеко от своей пациентки, а все остальное ей привиделось.

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#психолог
#следователи
#женщины
#супруги
#мужчина
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«Перевела на «безопасный счет»: мошенники выманили 90 млн рублей у пенсионерки из Москвы
Мошенники развели 86-летнюю пенсионеру из Москвы на 90 млн рублей
29 ноября 2024, 11:38

Фото: iStock/Diy13

Мошенники развели 86-летнюю пенсионеру на 90 млн рублей, женщину «обрабатывали» целый год. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, мошенники начали звонить пожилой женщине в ноябре 2023 года. Человек представился следователем и по известной схеме сообщил, что деньги на ее счетах находятся в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный счет». Пенсионерка разволновалась и поверила. На протяжении года она частями отдавала деньги мошенникам через курьера, который якобы отвозил их в банки и в правоохранительные органы.

Пенсионерка также продала свою квартиру на шоссе Энтузиастов и акции банков на 54 млн рублей, которые они с мужем купили еще в 90-х годах.

Только спустя год женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

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#сво
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Убил бабушку и кошек: в Новосибирске произошла трагедия
В Новосибирске мужчина убил пенсионерку и её кошек
29 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/ Kiwis

Житель Новосибирска убил пенсионерку и несколько её питомцев, сообщил 360.ru.
По информации Следственного комитета России, 26-летний мужчина совершил попытку удушения 69-летней пенсионерки, а потом нанёс ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия в результате полученных телесных повреждений. Уточняется, что потерпевшая — бабушка жены нападавшего.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Ещё в квартире убитой нашли трупы её кошек.

Соседки пенсионерки рассказывали, что до выхода на пенсию погибшая трудилась медиком, а потом помогала бездомным животным и соседям, которым ставила уколы и капельницы, передала «КП-Новосибирск».

Ранее сообщалось, что суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, убившего и изнасиловавшего школьницу в красноярском поселке Ушканка.

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#женщина
#мужчина
#происшествия
#новосибирск
#убийство
#кошка
#кошки
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Раскрыты детали жестоких издевательств матери и её сожителя над мальчиком в Кузбассе
RT: мать вместе с отчимом жестоко издевалась над сынов в Кузбассе
29 ноября 2024, 11:11

Фото: iStock/feri ferdinan

Мать вместе с сожителем заставляли 12-летнего мальчика есть стиральный порошок, морили голодом, били железной кочергой и наживую зашили порванную ими же губу. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Сожитель матери мальчика однажды сломал ребёнку ногу железной кочергой за не выполненные по дому дела. Также ребёнку запрещали есть. Так, например, в сентябре мальчика морили голодом, а когда ночью мужчина застал его у холодильника, то заставил его раздеться, выставил на холодную веранду и запрещал заходить внутрь», — рассказал собеседник RT.

Сожитель матери также насильно кормил ребенка стиральным порошком. Один раз мальчика сильно избили, после чего ему потребовалось зашить губу. Отчим и мать сделали это самостоятельно, наживую. Теперь у ребенка останется дефект на лице.

Подчеркивается, что мать знала об издевательствах над ее сыном, но никак их не пресекала. Ребенок не ходил в школу около двух лет.
Причину жестокости родители не раскрывают. Отчим отказался давать показания.

Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок сбежал из-за издевательств со стороны отчима. Мальчика обнаружили живым в городском супермаркете. Позже выяснилось, что отчим заставлял его спать в холодных помещениях, а также изуродовал ребенку лицо. Сейчас пострадавшим занимаются психологи.

Вместе с тем на ситуацию обратил внимание руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства, глава СКР поручил начальнику кемеровского СК Александру Безукладникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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#ребёнок
#родители
#мать
#мужчина
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В Подмосковье школьник случайно выстрелил себе в голову из пистолета
29 ноября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/undefined undefined

В подмосковной Балашихе 15-летний школьник купил на маркетплейсе пневматический пистолет и устроил дома тир. После неудачного выстрела пуля срикошетила от мишени и застряла у парня в виске.
Мишени школьник сделал из пенопласта, сообщает телеграм-канал SHOT. Время для упражнений в стрельбе он выбрал в тот момент, когда родители были на работе. Одна из пулек после не слишком точного выстрела рикошетом от стены угодила парню в голову и застряла под кожей в районе виска.

Вернувшись домой, мать с отцом увидели на голове сына огромную шишку и были в шоке. Вызвали скорую помощь, ребёнка экстренно госпитализировали. Хирурги извлекли из его головы пулю, сейчас он проходит реабилитационные процедуры в больнице.

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#школьник
#родители
#мать
#пистолет
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Россияне устроили голодовку на лайнере, заглохшем по пути в Антарктиду
29 ноября 2024, 09:48

Фото: iStock/kynny

Российские туристы устроили голодовку на лайнере, который заглох по пути в Антарктиду. Люди требуют вернуть им деньги за несостоявшийся круиз. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, 13 ноября 170 туристов зашли на судно SH DIANA в Кейптауне. В рамках круиза они должны были посетить острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, памятник Д'Юрвилю, Янки-Харбор и остров Десепшн в Антарктиде. Но 22 ноября корабля заглох двигатель.

При этом компания отказывается возмещать людям стоимость путевки, за которую они заплатили от 485 до 694 тысяч рублей. Тогда в знак протеста туристы из России и Китая устроили в голодовку. Они требуют вернуть деньги. Тем временем китайцы настроены более серьезно, они уже готовы брать корабль штурмом. Также некоторые уже написали жалобу в Международную морскую организацию и готовят иски в суд.

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#туристы
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Жена главы социального центра на Алтае назвала причиной смертей ротавирус
29 ноября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/Rasi Bhadramani

Постояльцы социального центра «Рубикон» в Алтайском крае скончались от ротавируса. Об этом заявила жена руководителя учреждения Наталья, которая там работает.
В беседе с RT она предположила, что источником заражения стал бездомный, который недавно был доставлен в центр.

«Мы полагаем, что этот человек прибыл к нам уже инфицированным, так как провел в центре короткое время и вскоре скончался», — сказала Наталья.

Женщина сообщила, что вспышка заболевания началась ещё в прошлую пятницу, 22 ноября. Двоих заболевших доставили в больницу сотрудники центра. В региональном управлении эпидемиологии и гигиены причиной инфекции назвали ротавирус. После этого была проведена тотальная дезинфекция помещений.

Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было найдено тело умершего постояльца. Ещё несколько человек были госпитализированы. Двое из низ впоследствии скончались. На данный момент в больницах находятся 17 человек.

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#женщина
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#сотрудники
#заболевания
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«Коммерсант»: главное здание СК РФ впервые стало местом преступления
29 ноября 2024, 08:19

Фото: РИА НОвости/Наталья Селиверстова

Помещения в здании Следственного комитета России в Москве впервые стало местом преступления из-за преступной деятельности заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александра Избенко, который похищал вещдоки. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Избенко похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. Похищенные драгоценности и ценные вещи он тратил на покупки машин и недвижимости в Москве», — говорится в сообщении.

Все покупки он оформлял на родственников.

Избенко задержали 26 октября прошлого года, он руководил одним из ведущих подразделений ГСУ СКР. Его обвиняют в растратах в крупном и особо крупном размере.

Обвинительное заключение по делу Избенко уже утверждено. Документы направлены направлены в Басманный райсуд.

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#мо
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Три смерти и 21 пострадавший: Кого задержали за трагедию в «Рубиконе»
На Алтае СК задержал главу социальной организации, где насмерть отравились люди
29 ноября 2024, 06:53

Фото: iStock/YakobchukOlena

В селе Калистратиха Алтайского края задержан директор центра социального обслуживания «Рубикон» после массового отравления, приведшего к гибели трёх человек и госпитализации более 20 постояльцев.
Инцидент произошёл 28 ноября, когда жители центра начали обращаться за медицинской помощью. О деталях расследования дела сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По предварительной версии, причиной заболевания могла стать ротавирусная инфекция.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие уже инициировало ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Ведутся активные следственные действия, а прокуратура Алтайского края держит расследование на контроле, проверяя также соблюдение федерального законодательства.

Известно, что общее число пострадавших достигло 21 человека. Минздрав региона подтвердил госпитализацию 18 из них. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия, чтобы установить виновных и причины произошедшего.

«Радио 1» 28 ноября писало о том, что в Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека.

Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали свыше 20 людей после отравления.

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