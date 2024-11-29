Поссорившись с друзьями на рыбалке, 19-летний россиянин насмерть замёрз в лесу

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В Ветлужском районе Нижегородской области 19-летний местный житель насмерть замёрз в лесу. Он ушёл туда после конфликта с товарищами на рыбалке.
Молодой человек отправился на рыбную ловлю со своим другом и его отчимом неподалёку от деревни Александрово, сообщает телеграм-канал Mash Ni. Ночью он поругался со своими спутниками и ушёл от них в лес, не взяв с собой верхнюю одежду. Из-за чего именно произошёл конфликт, неизвестно.
Когда рыбаки поняли, что их спутник потерялся, они отправились на поиски. Искали его до десяти часов утра следующего дня. Молодой человек был обнаружен в лесу в трёх километрах от места стоянки без признаков жизни. Он умер от переохлаждения.
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