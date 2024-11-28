Двухлетний ребенок убежал без верхней одежды из детского сада в Подмосковье

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Мальчик в возрасте двух лет сбежал без верхней одежды из детского сада в подмосковном Егорьевске, сообщили в региональном Следственном комитете. Все случилось накануне, 27 ноября.
«Ранним утром малолетний мальчик, находясь в помещении детского сада г. Егорьевска без присмотра воспитателя, самовольно, без верхней одежды вышел на улицу», — пояснили в СК.В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующие меры.
Ребенка увидели случайные прохожие и сообщили в полицию. Как отметили в прокуратуре, жизнь мальчика сейчас в безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье насмерть сбили женщину на мусоровозе.
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Никита Кротов