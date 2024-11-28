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Двухлетний ребенок убежал без верхней одежды из детского сада в Подмосковье

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Мальчик в возрасте двух лет сбежал без верхней одежды из детского сада в подмосковном Егорьевске, сообщили в региональном Следственном комитете. Все случилось накануне, 27 ноября.
«Ранним утром малолетний мальчик, находясь в помещении детского сада г. Егорьевска без присмотра воспитателя, самовольно, без верхней одежды вышел на улицу», — пояснили в СК.
В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующие меры.



Ребенка увидели случайные прохожие и сообщили в полицию. Как отметили в прокуратуре, жизнь мальчика сейчас в безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье насмерть сбили женщину на мусоровозе.

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#мир
#россия
#подмосковье
#детский сад
#дети
#следственный комитет
#новости
В Карелии карабин пробил голову подростку и вонзился в мозг
28 ноября 2024, 16:25

Фото: istockphoto / bulentumut

В Сортавале произошел инцидент, в результате которого 13-летний подросток получил серьезную травму головы, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Во время плавания в бассейне трос разделительной дорожки неожиданно разорвался, и металлический карабин ударил мальчика, пробив череп и повредив мозг. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели экстренную операцию под контролем врачей из республиканской больницы и Санкт-Петербурга. Они успешно извлекли карабин.

«После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова. Понятно, что состояние ребенка может поменяться в динамике. Но в настоящее время ребенок экстубирован, дышит сам», — рассказал Охлопков.
В настоящее время состояние подростка стабильно, он переведен в Петрозаводск и дышит самостоятельно.

Следственный комитет начал проверку по факту получения столь тяжелой травмы.

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Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома в Павловском Посаде
28 ноября 2024, 16:17

Фото: iStock/Iulianna Est

Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома в подмосковном Павловском Посаде. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Трагедия произошла на улице Кирова. Мусоровоз ехал по дворовой территории. По этой же дороге рядом шла 59-летняя местная жительница.

В какой-то момент водитель совершил наезд на женщину. Уточняется, что в результате полученных травм потерпевшая скончалась. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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#водитель
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#дома
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В Перми автобус с людьми упал с моста на ж/д пути и загорелся
28 ноября 2024, 15:54

Фото: iStock/Iulianna Est

В Перми автобус с людьми упал с моста на железнодорожные пути, задел провода и полностью сгорел. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что инцидент с автобусом маршрута № 15 произошел в районе улицы Светлогорской. Согласно предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем.

В результате произошедшего никто не пострадал. По информации МЧС России, к настоящему времени пассажирский автобус удалось потушить.

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#автобус
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Пропавший в Кузбассе 12-летний школьник сбежал из дома из-за издевательств отчима
В Кемеровской области пропавшего школьника нашли за коробками в магазине
28 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/globalmoments

Пропавший в Прокопьевске 12-летний школьник сбежал из дома из-за зверских издевательств отчима. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Новый муж матери школьника полгода «воспитывал» его своими методами – выгонял на ночь на холодную веранду и жестоко избивал. Побои были очень сильными, однажды мальчику пришлось самостоятельно зашивать себе порванную губу.

Вечером в воскресенье, 24 ноября Кирилл зашел в магазин и лёг за прилавком с молочной продукцией, между коробками. Ночами выходил, чтобы поесть и прятался обратно. Мать школьника подала заявление о пропаже только спустя сутки. Вскоре правоохранители нашли изуродованного ребенка и отправили в больницу.

Отчима, который зверски избивал парня, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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В Подмосковье сын убил отца из-за алкоголизма

Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве школьницы под Красноярском
#подмосковье
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У капитана перевернувшегося с пассажирами судна в Баренцевом море прошли обыски
28 ноября 2024, 14:17

Фото: istockphoto/blinow61

Обыски прошли у капитана перевернувшегося накануне в Баренцевом море судна, сообщили в региональном СУ СК РФ. По информации следователей, судно опрокинулось у Териберки, пострадавших нет, людей, желающих посмотреть на китов, вовремя подобрали экипажи других судов.
У подозреваемого изъяли документацию и задержали. Свидетелей происшествия уже допросили. Следователи устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что суд арестовал фигуранта по делу об убийстве школьницы в Красноярском крае.

По версии следствия, злоумышленник в результате ссоры с отцом жертвы проник на территорию его домовладения. Потом он поссорился с 17-летней девушкой, кормившей животных, ударил ее поленом и изнасиловал.

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#мир
#россия
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#следственный комитет
#криминал
#уголовное дело
#новости
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Со стоянки в Подмосковье угнали экскаватор
28 ноября 2024, 13:34

Фото: istockphoto/blinow61

Трое рецидивистов угнали погрузчик-экскаватор с расположенной рядом со стройкой неохраняемой стоянки в деревне Боково Богородского округа Московской области, злоумышленников удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что участники преступления подобрали ключи от замка зажигания и отогнали экскаватор в «отстойник» в городе Пушкино. Сумма ущерба составила 13 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности угонщиков. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. При силовой поддержке сотрудников СОБР «Булат» подмосковного главка Росгвардии угонщиков задержали, а похищенную технику, которую злоумышленники собирались продать, вернули законному владельцу.

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Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне

Шесть человек госпитализировали после кексов с марихуаной в Краснодарском крае
#богородский городской округ
#угон
#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в серии ограблений в Москве
28 ноября 2024, 13:21

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве силовики при поддержке СОБР «Столица» ГУ Росгвардии задержали двоих подозреваемых в совершении краж из жилых домов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых – ранее судимые 45-летние мужчины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от действий грабителей пострадали шесть человек. Злоумышленники похитили деньги и ювелирные изделия на сумму порядка 1,2 млн. рублей. Они проникали в дома через взломанные двери и окна. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Ранее в пресс-службе Главного управления силового ведомства по Московской области сообщили о задержании в Талдоме подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. В операции приняли участие сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии.

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#дома
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Мать погибшего бойца СВО лишилась денег, получив сообщение о сыне
Мать бойца СВО из Кемеровской области лишилась денег после сообщения о сыне
28 ноября 2024, 12:02

Фото: iStock/artoleshko

В Прокопьевске Кемеровской области мошенники украли у матери погибшего бойца спецоперации деньги с карты, отправив ей ссылку якобы с документами о сыне. Об этом сообщает ИА Регнум.
По данным издания, 31-летний Александр отправился в зону спецоперации добровольцем, однако погиб во время выполнения боевой задачи. Его 57-летняя мать ждала известия о сыне. 14 ноября ей позвонили мошенники через Telegram. Аккаунт был подписан как «Военный клинический госпиталь».

«Звонивший представился военным комиссаром и сказал, что тело её сына находится в морге в Ростове-на-Дону, и чтобы его забрать, нужно сначала подтвердить личность. Фейковый комиссар назвал женщине данные её сына и попросил кликнуть на присланную ссылку, чтобы загрузились документы», — говорится в сообщении.

После того, как женщина прошла по ссылке, ее телефон отключился. Уже позже она увидела, что с ее карты пропали 15 тысяч рублей, и сразу обратилась в полицию.

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Шесть человек госпитализировали после кексов с марихуаной в Краснодарском крае
28 ноября 2024, 11:10

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Шестерых человек госпитализировали с сильным отравлением после того, как их угостили кексами с марихуаной в Краснодарском крае, пишет Shot. Авторы уточнили, что таким образом перед новым годом коллег решил расслабить сотрудник одной из строительных фирм.
Он напек кексов с «сюрпризом», но не стал рассказывать коллегам о начинке. Во время рабочего дня люди начали смеяться и вести себя странно, а после две женщины и четыре мужчины почувствовали себя плохо. Злоумышленник сейчас в спецприемнике, его задержали.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Кубинке сын убил отца из-за алкоголизма. В произошедшем сейчас разбираются следователи.

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#мир
#россия
#наркотики
#краснодарский край
#госпитализация
#новости
#криминал
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