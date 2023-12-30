На Украине пожаловались, что не могут спрогнозировать российские удары

Министерство обороны РФ назвало причины, по которым ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду с помощью ракет «Ольха» и чешских РСЗО Vampire. В пресс-службе российского военного ведомства считают, что Киев таким образом пытается отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на аналогичные действия.