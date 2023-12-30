На Украине пожаловались, что не могут спрогнозировать российские удары

Фото: iStock/SergeyVButorin
Советник командования ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» прокомментировал ракетные удары российских войск по территории Украины.
Он отметил, что в Минобороны Украины затрудняются с предугадыванием следующих атак ВС РФ, поскольку они не привязаны к каким-либо символическим датам, а нацелены исключительно на уничтожение объектов украинской инфраструктуры. Именно поэтому Игнат затруднился ответить на вопрос, чего можно ожидать дальше в рамках конфликта.
По его словам, Россия «не делает «ответку» на что-то», а чётко выполняет поставленные цели, которые заключаются в уничтожении инфраструктуры и армии Украины.
Ранее советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен идти на переговоры с Россией, но выставит несколько ультиматумов, которые Москва обязательно примет.
Читайте также:
FP: Украина может потерять ряд территорий после российских ударов
«Россия их примет»: на Украине нашли альтернативы переговорам
Sky News: Зеленский оказался в тупике после провала ВСУ на поле боя
По его словам, Россия «не делает «ответку» на что-то», а чётко выполняет поставленные цели, которые заключаются в уничтожении инфраструктуры и армии Украины.
Читайте также:
FP: Украина может потерять ряд территорий после российских ударов
«Россия их примет»: на Украине нашли альтернативы переговорам
Sky News: Зеленский оказался в тупике после провала ВСУ на поле боя
Анастасия Чинкова